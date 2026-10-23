Cybersicurezza: una responsabilità condivisa

«La sicurezza è un compito condiviso, e nel mondo digitale lo è ancora di più: Confederazione, Cantone, enti locali, aziende e cittadini devono fare ciascuno la propria parte», sottolinea il Consigliere di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni. «Da anni Cyber Sicuro informa, sensibilizza e mette in rete gli attori del territorio. Questa serata ne è un esempio concreto».

La serata si concluderà con un aperitivo. La partecipazione è gratuita, con posti limitati. È richiesta l’iscrizione online all’indirizzo www.ti.ch/eventicyber.