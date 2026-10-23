Cybersicurezza: una responsabilità condivisa
Evento pubblico a Bellinzona per discutere tendenze e sfide del rischio digitale, con la partecipazione di esperti e autorità.
BELLINZONA - La minaccia cyber evolve e riguarda tutti: istituzioni, aziende e cittadini. Per fare il punto su tendenze, sfide e prospettive, il Dipartimento delle istituzioni organizza un evento pubblico che si terrà martedì 10 novembre 2026 alle 18.00, presso l’Auditorium BancaStato di Bellinzona.
Ospite della serata è Florian Schütz, direttore dell’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS). Nella sua relazione illustrerà come cambia la minaccia e quale ruolo spetta alla Confederazione, ai Cantoni e alla cittadinanza. Segue una tavola rotonda con Florian Schütz, Angelo Consoli, docente-ricercatore dell’Istituto sistemi informativi e networking della SUPSI e Silvano Petrini, direttore del Centro sistemi informativi del Cantone Ticino.
«La sicurezza è un compito condiviso, e nel mondo digitale lo è ancora di più: Confederazione, Cantone, enti locali, aziende e cittadini devono fare ciascuno la propria parte», sottolinea il Consigliere di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni. «Da anni Cyber Sicuro informa, sensibilizza e mette in rete gli attori del territorio. Questa serata ne è un esempio concreto».
La serata si concluderà con un aperitivo. La partecipazione è gratuita, con posti limitati. È richiesta l’iscrizione online all’indirizzo www.ti.ch/eventicyber.