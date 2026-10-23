Stefano Franscini, un concorso pubblico per celebrare i 230 anni dalla nascita

«Come Dipartimento desideriamo onorare questa ricorrenza promuovendo e sostenendo attivamente attività ed eventi concepiti per sottolineare, oltre alla storia e al lascito di Stefano Franscini stesso per il Ticino e la Svizzera, l'importanza, oggi più evidente che mai, di riflettere sul rapporto tra educazione, scienza e politica: sul loro ruolo nella società e su come integrarle al meglio, allo scopo di favorire il dialogo, il confronto democratico basato su dati e informazioni affidabili, come pure il rispetto e la valorizzazione delle istituzioni», sottolinea Marina Carobbio Guscetti, presidente del Consiglio di Stato e prima donna alla guida del DECS.