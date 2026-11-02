Aperture dei negozi, chiesta la revoca per il 27 dicembre

Al centro della protesta c'è il calendario di quest'anno, che avrebbe garantito a molte lavoratrici e lavoratori del commercio tre giorni consecutivi di pausa: venerdì 25 dicembre, giorno di Natale, sabato 26 dicembre, Santo Stefano, e appunto la domenica successiva. «Tre giorni di fila senza dover correre al lavoro, tre giorni da trascorrere con familiari, amici e amiche, tre giorni per riposarsi dopo settimane segnate dai ritmi frenetici delle vendite natalizie», scrive l'MPS. Un periodo di riposo che, osserva il movimento, è evidentemente apparso «un privilegio eccessivo agli occhi di chi considera lavoratrici e lavoratori soltanto una risorsa da sfruttare per far girare il più possibile la macchina dei consumi».