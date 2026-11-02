«La paga ridotta per malattia aumenta i rischi di contagio al LIS?»

Il LIS è un ente autonomo comunale e il Governo cantonale non ha una competenza diretta sul suo Regolamento del personale. Secondo i firmatari, il Consiglio di Stato è però competente per la vigilanza sanitaria e per la verifica del rispetto del contratto di prestazione. Ogni istituto di cura riceve inoltre un’autorizzazione d’esercizio che contempla requisiti di polizia sanitaria fissati dall’Ufficio del medico cantonale. Il Cantone, sottolinea l’atto, ha un obbligo di vigilanza sulle case per anziani in base alla Legge sanitaria e alla Direttiva sulla qualità del 2003, mentre il Medico cantonale ha emanato direttive sui controlli sanitari del personale.