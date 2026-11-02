Agenti sotto accusa dopo i fatti di Camignolo, la Lega: «Chi tutela la Polizia?»

«Il fermo era necessario»

La Lega richiama le risposte fornite dal Consiglio di Stato l'11 febbraio 2026, nelle quali il Governo aveva indicato che la donna si era introdotta in un perimetro di sicurezza riservato, rifiutandosi di abbandonarlo. Pur riconoscendo che l'intervento poteva apparire severo, l'Esecutivo ne aveva sottolineato la necessità per ripristinare il dispositivo di sicurezza.

Il gruppo leghista chiede ora se il Governo confermi quella valutazione e quale sostegno giuridico e istituzionale venga offerto ai due agenti. Il timore espresso è che procedimenti di questo tipo possano scoraggiare i poliziotti dall'intervenire in situazioni di tensione.