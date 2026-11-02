Conti in pari

Accanto agli investimenti programmati, il Municipio intende inoltre continuare a sostenere la popolazione, mantenendo anche per il 2027 le agevolazioni e gli incentivi attualmente previsti. Misure «che contribuiscono alla qualità di vita nel nostro Comune e che l'esecutivo ritiene importante confermare».

Infine, c'è il piano finanziario. Presentato al Consiglio comunale nel corso del 2025 sarà aggiornato nel corso dei prossimi mesi. E «in ragione dei dati attuali, confermati anche dalle previsioni congiunturali riportate in precedenza, l’esecutivo ritiene ancora sostenibile mantenere» l'ipotesi di una crescita del 2% anche per il 2027, sebbene con una certa prudenza. «Questo è dovuto a una perdita di contribuenti pari a un importo di 400'000 franchi, la quale si stima potrà essere almeno in parte ammortizzata dalla crescita edilizia e, di conseguenza, demografica e di nuovi contribuenti».