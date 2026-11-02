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Conti in pari

Preventivo 2027 in «sostanziale pareggio» per il comune. Confermato il moltiplicatore al 78%
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Fonte red
elaborata da Redazione
Conti in pari
Preventivo 2027 in «sostanziale pareggio» per il comune. Confermato il moltiplicatore al 78%

CANOBBIO - Un sostanziale pareggio — con i conti chiusi con un leggero avanzo, stimato in poco più di 43mila franchi — e un moltiplicatore confermato al 78%. Sono i numeri chiave del Preventivo 2027 licenziato dal Municipio di Canobbio.

Il risultato previsto, si legge nel documento, «conferma l'importanza di mantenere un'attenta gestione delle spese correnti, considerando anche gli impegni finanziari che deriveranno dagli investimenti programmati». Il 2027 di Canobbio ha infatti in cantiere la prosecuzione di diversi progetti destinati a incidere sul futuro del comune. In primis, la nuova sala multiuso i cui lavori proseguiranno nel corso del prossimo anno.

Accanto agli investimenti programmati, il Municipio intende inoltre continuare a sostenere la popolazione, mantenendo anche per il 2027 le agevolazioni e gli incentivi attualmente previsti. Misure «che contribuiscono alla qualità di vita nel nostro Comune e che l'esecutivo ritiene importante confermare».

Infine, c'è il piano finanziario. Presentato al Consiglio comunale nel corso del 2025 sarà aggiornato nel corso dei prossimi mesi. E «in ragione dei dati attuali, confermati anche dalle previsioni congiunturali riportate in precedenza, l’esecutivo ritiene ancora sostenibile mantenere» l'ipotesi di una crescita del 2% anche per il 2027, sebbene con una certa prudenza. «Questo è dovuto a una perdita di contribuenti pari a un importo di 400'000 franchi, la quale si stima potrà essere almeno in parte ammortizzata dalla crescita edilizia e, di conseguenza, demografica e di nuovi contribuenti».

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