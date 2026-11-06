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A13, chiude per due notti la galleria San Fedele

La galleria San Fedele, in Mesolcina, sarà chiusa al traffico nelle notti del 9 e 10 novembre per lavori di manutenzione. Previste deviazioni sulla strada cantonale.
A13, chiude per due notti la galleria San Fedele
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Fonte USTRA
elaborata da Redazione
A13, chiude per due notti la galleria San Fedele
La galleria San Fedele, in Mesolcina, sarà chiusa al traffico nelle notti del 9 e 10 novembre per lavori di manutenzione. Previste deviazioni sulla strada cantonale.

MESOLCINA - La galleria San Fedele sarà completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per due notti, da lunedì 9 a mercoledì 11 novembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5 del mattino.

Lo comunica l'Ufficio federale delle strade (USTRA), precisando che la chiusura interesserà il tratto compreso tra lo svincolo di San Vittore e quello di Roveredo.

Il provvedimento si rende necessario per consentire interventi di manutenzione ai sistemi di sicurezza della galleria.

Durante le due notti di chiusura, il traffico sarà deviato sulla strada cantonale. La circolazione nella galleria sarà ripristinata ogni mattina a partire dalle 5.

USTRA si scusa per gli eventuali disagi causati da questa chiusura eccezionale e invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le indicazioni esposte lungo il percorso.

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