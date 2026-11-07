Brucia un fienile: treni bloccati e tre persone in ospedale
Servizi di emergenza in azione nel primo pomeriggio, servizio ferroviario sostituito da autobus tra Oberrüti e Benzenschwil.
Servizi di emergenza in azione nel primo pomeriggio, servizio ferroviario sostituito da autobus tra Oberrüti e Benzenschwil.
SINS - Un incendio in un fienile ha interrotto nel pomeriggio di sabato, presso Sins nel Canton Argovia, il traffico sulla linea ferroviaria Lenzburg AG - Rotkreuz nel Canton Zugo. A causa dell'incendio, tre persone sono state portate in ospedale con il sospetto di una lieve intossicazione da fumo.
Lo ha comunicato nel pomeriggio di sabato Aline Rey della Polizia cantonale argoviese su richiesta. La portavoce ha inoltre dichiarato che l'allarme incendio è stato dato alle 13.52. I pompieri sono in azione. Ha così confermato una notizia pubblicata sul portale di notizie di blick.ch.
Secondo il sito web delle Ferrovie Federali Svizzere, il traffico ferroviario dovrebbe essere perturbato fino alle 18 circa. Si devono prevedere ritardi e cancellazioni di treni. Tra la stazione di Oberrüti e la stazione di Benzenschwil circolano autobus sostitutivi.