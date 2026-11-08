«Una grave ebbrezza»
Non vede la strada per la nebbia e finisce fuori carreggiata: era ubriaco
Non vede la strada per la nebbia e finisce fuori carreggiata: era ubriaco
REINACH - Ha perso il controllo dell'auto, è uscito di strada ed è finito lungo una scarpata. Protagonista dell'incidente un automobilista di 29 anni, risultato in stato di «grave ebbrezza». Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.
L'incidente è avvenuto sabato 7 novembre, poco prima delle 23, a Reinach, su una strada di campagna che si dirama da Industriestrasse.
Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, il 29enne stava percorrendo Industriestrasse al volante di una Nissan Micra, in direzione di Wyna. Giunto a un incrocio, avrebbe proseguito dritto perché, stando alle sue dichiarazioni, la nebbia gli impediva di vedere la strada.
La vettura è così uscita dalla carreggiata, scivolando lungo una scarpata e ribaltandosi sulla parte anteriore. Il conducente è rimasto illeso, mentre l'auto ha riportato danni.
Durante i controlli, gli agenti hanno accertato che il 29enne si trovava in stato di «grave ebbrezza». La polizia cantonale gli ha quindi ritirato temporaneamente la patente di guida e lo ha denunciato alla procura.