«Una grave ebbrezza»

Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, il 29enne stava percorrendo Industriestrasse al volante di una Nissan Micra, in direzione di Wyna. Giunto a un incrocio, avrebbe proseguito dritto perché, stando alle sue dichiarazioni, la nebbia gli impediva di vedere la strada.

La vettura è così uscita dalla carreggiata, scivolando lungo una scarpata e ribaltandosi sulla parte anteriore. Il conducente è rimasto illeso, mentre l'auto ha riportato danni.