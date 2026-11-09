Gasolio da riscaldamento, scorte sotto pressione: la (possibile) corsa al rifornimento preoccupa
A causa dei prezzi alti, molti proprietari hanno speculato aspettando tariffe più vantaggiose e diversi serbatoi non sono stati riempiti per l'inverno. E ora si rischia di dover attingere alle riserve d'emergenza.
BERNA - L'inverno si avvicina e in Svizzera cresce la preoccupazione per l'approvvigionamento di gasolio da riscaldamento. Dopo aver già dovuto liberare alcune scorte obbligatorie di cherosene, la Confederazione potrebbe essere costretta a intervenire anche sul fronte del combustibile utilizzato per riscaldare circa un'abitazione su tre nel Paese. Per il momento le forniture sono ancora garantite, ma la situazione viene descritta come «molto tesa». A complicare il quadro sono diversi fattori: il basso livello del Reno, le difficoltà del trasporto ferroviario e i prezzi elevati, che hanno spinto molti proprietari a rinviare il riempimento dei serbatoi.
Il Reno in secca complica le forniture
Uno dei principali problemi riguarda il trasporto fluviale. Il Reno continua infatti a registrare livelli d'acqua estremamente bassi, costringendo le imbarcazioni a viaggiare con carichi ridotti. Alcune navi non possono nemmeno partire. Una situazione eccezionale per durata, secondo Andreas Flütsch, direttore del commerciante di prodotti petroliferi Migrol, che alla «Neue Zürcher Zeitung» ha dichiarato di non aver mai vissuto, nei suoi 30 anni di attività nel settore, limitazioni così prolungate alla navigazione sul fiume.
Anche la ferrovia è in difficoltà
Per compensare i problemi del trasporto fluviale, da mesi gli importatori cercano di far arrivare in Svizzera maggiori quantitativi di gasolio attraverso la rete ferroviaria. Anche questa alternativa presenta però importanti ostacoli. Secondo una portavoce delle FFS, soprattutto in Germania la capacità ferroviaria disponibile è insufficiente. A peggiorare la situazione contribuiscono inoltre i numerosi cantieri e i disservizi operativi, che rendono più difficile garantire un flusso regolare delle forniture.
Serbatoi meno pieni e prezzi alle stelle
Ad aggravare ulteriormente la situazione è il forte rincaro del combustibile, legato alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran all'inizio di marzo 2026. Di fronte all'aumento dei prezzi, numerosi proprietari di immobili hanno preferito aspettare prima di rifornirsi, nella speranza di un successivo ribasso.
Secondo Migrol, alla fine di settembre le vendite di gasolio da riscaldamento in Svizzera risultavano inferiori di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le attese di un calo dei prezzi sono però rimaste deluse: il 14 ottobre il costo ha raggiunto i 175,20 franchi per 100 litri, il livello più alto degli ultimi tre anni. Di conseguenza, molti serbatoi domestici sono oggi meno pieni del consueto, proprio quando la stagione fredda è quasi alle porte.
Il rischio di una corsa agli acquisti
Con l'arrivo dell'inverno, i proprietari dovranno inevitabilmente provvedere al rifornimento. Se un numero elevato di ordini dovesse concentrarsi nello stesso periodo, il settore potrebbe trovarsi di fronte a una doppia difficoltà: da una parte, una pressione ancora maggiore sulle importazioni già problematiche; dall'altra, il rischio di blocchi nella distribuzione del combustibile all'interno della Svizzera. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi soprattutto se il livello del Reno non dovesse risalire in tempi brevi.
Possibile intervento della Confederazione
In caso di necessità, la Confederazione potrebbe essere chiamata a liberare, per la prima volta, anche le scorte obbligatorie di gasolio da riscaldamento, come già avvenuto per il cherosene.
Nonostante le attuali tensioni, le autorità federali e le aziende del settore non ritengono necessario modificare radicalmente il sistema delle riserve strategiche di carburanti e combustibili. Tra gli strumenti predisposti dalla Confederazione per accompagnare un eventuale rilascio delle scorte figurano anche possibili riduzioni dei limiti di velocità e appelli alla popolazione per contenere i consumi.