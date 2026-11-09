Gasolio da riscaldamento, scorte sotto pressione: la (possibile) corsa al rifornimento preoccupa

Anche la ferrovia è in difficoltà

Per compensare i problemi del trasporto fluviale, da mesi gli importatori cercano di far arrivare in Svizzera maggiori quantitativi di gasolio attraverso la rete ferroviaria. Anche questa alternativa presenta però importanti ostacoli. Secondo una portavoce delle FFS, soprattutto in Germania la capacità ferroviaria disponibile è insufficiente. A peggiorare la situazione contribuiscono inoltre i numerosi cantieri e i disservizi operativi, che rendono più difficile garantire un flusso regolare delle forniture.

Serbatoi meno pieni e prezzi alle stelle

Ad aggravare ulteriormente la situazione è il forte rincaro del combustibile, legato alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran all'inizio di marzo 2026. Di fronte all'aumento dei prezzi, numerosi proprietari di immobili hanno preferito aspettare prima di rifornirsi, nella speranza di un successivo ribasso.