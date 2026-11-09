FFS, maxi appalti IT da circa 100 milioni di franchi all'anno

Uno degli obiettivi centrali dell’operazione è rafforzare la sovranità digitale delle FFS in vista dell’ulteriore digitalizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. L’azienda intende mantenere la propria autonomia e capacità d’azione, limitando in modo mirato la dipendenza da singoli fornitori e tecnologie. In questo modo vuole creare le condizioni per gestire i sistemi digitali in maniera sicura e affidabile.

La strategia prevede una combinazione di soluzioni cloud e centri di calcolo. Applicazioni e dati saranno collocati negli ambienti più adatti ai rispettivi requisiti, tenendo conto in particolare della sicurezza, della protezione e disponibilità dei dati, della resilienza e del rispetto delle disposizioni normative.