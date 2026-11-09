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FFS, maxi appalti IT da circa 100 milioni di franchi all'anno

I nuovi bandi prevedono soluzioni cloud diversificate con l'obiettivo di garantire continuità operativa e supportare l’innovazione digitale del servizio ferroviario.
FFS, maxi appalti IT da circa 100 milioni di franchi all'anno
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Fonte FFS
elaborata da Redazione
FFS, maxi appalti IT da circa 100 milioni di franchi all'anno
I nuovi bandi prevedono soluzioni cloud diversificate con l'obiettivo di garantire continuità operativa e supportare l’innovazione digitale del servizio ferroviario.

BERNA - Le FFS rinnovano i contratti per i servizi cloud e ampliano le possibilità di gestione dei sistemi informatici destinati alla digitalizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. L’azienda pubblica oggi, 9 novembre, la prima gara d’appalto sulla piattaforma simap.ch. Le altre seguiranno entro il 7 dicembre, mentre le aggiudicazioni sono previste nella prima metà del 2027.

I bandi riguardano contratti quadro con una durata fino a 20 anni e un volume complessivo di circa 100 milioni di franchi all’anno. Saranno tuttavia conteggiate soltanto le prestazioni effettivamente acquistate dalle FFS. Le gare sono suddivise in più lotti, che comprendono soluzioni cloud, centri di calcolo e Platform Services.

Uno degli obiettivi centrali dell’operazione è rafforzare la sovranità digitale delle FFS in vista dell’ulteriore digitalizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. L’azienda intende mantenere la propria autonomia e capacità d’azione, limitando in modo mirato la dipendenza da singoli fornitori e tecnologie. In questo modo vuole creare le condizioni per gestire i sistemi digitali in maniera sicura e affidabile.

La strategia prevede una combinazione di soluzioni cloud e centri di calcolo. Applicazioni e dati saranno collocati negli ambienti più adatti ai rispettivi requisiti, tenendo conto in particolare della sicurezza, della protezione e disponibilità dei dati, della resilienza e del rispetto delle disposizioni normative.

Le attività interessate sono di tre tipi. Nel Public Cloud le FFS noleggiano potenza di calcolo e spazio di archiviazione da fornitori che mettono la stessa infrastruttura a disposizione di numerosi clienti. Il Private Cloud è invece riservato esclusivamente alle FFS, mentre il Sovereign Cloud può essere gestito nell’ambito giuridico svizzero o dell’Unione europea.

L’infrastruttura IT sostiene numerosi sistemi centrali dell’azienda, tra cui le applicazioni per l’esercizio ferroviario, l’informazione alla clientela, il ticketing e l’approvvigionamento energetico. L’obiettivo è garantirne anche in futuro un funzionamento stabile, sicuro e affidabile.

Secondo le FFS, il rinnovo porterà benefici anche alla clientela: un’infrastruttura informatica stabile contribuisce infatti alla sicurezza, all’affidabilità e alla puntualità dell’esercizio ferroviario e costituisce la base per ulteriori progetti di digitalizzazione.

Contratti quadro per i servizi SAP
A metà novembre le FFS metteranno a concorso anche i contratti quadro per i servizi SAP. I contratti in essere stanno infatti per scadere. I nuovi contratti quadro avranno una durata di cinque anni, con opzione di proroga fino a un totale di otto anni. Con i servizi SAP, le FFS garantiscono un esercizio affidabile e l’ulteriore sviluppo a lungo termine delle applicazioni aziendali centrali.

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