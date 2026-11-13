Invita a casa una ginnasta 15enne e la molesta: allenatore condannato
Tre anni di carcere per l'uomo. I fatti risalgono al 2018, nel Canton San Gallo. Per lui anche il divieto a vita di lavorare con minori e l'espulsione dalla Svizzera per dieci anni.
WIL - Un ex capo allenatore di ginnastica è stato condannato a tre anni di prigione, di cui uno da scontare, per aver abusato sessualmente di una ginnasta d'élite di 15 anni nel 2018 a Wil, nel Canton San Gallo. La giustizia lo ha riconosciuto colpevole di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e tentata coazione.
Nella sentenza, riportata oggi dallo St. Galler Tagblatt e di cui Keystone-ATS ha ottenuto una copia, il Tribunale distrettuale di Wil si è dimostrato più severo di quanto chiesto dal Ministero pubblico, che auspicava due anni e mezzo di reclusione, di cui dieci mesi da scontare.
Nei confronti dell'uomo, di nazionalità ungherese, è stato deciso anche un divieto a vita di lavorare a contatto con minori e la sua espulsione dalla Svizzera per dieci anni. L'ex allenatore, oggi 47enne, dovrà versare alla vittima 10'000 franchi a titolo di risarcimento per torto morale. La sentenza non è ancora definitiva e può essere impugnata.
I fatti risalgono al 2018. All'epoca la vittima si allenava intensamente in vista delle Olimpiadi, per 26 ore alla settimana, presso il Centro d'élite regionale della Svizzera orientale, a Wil. È in quel contesto che il suo capo allenatore ha iniziato a instaurare con lei "una relazione intima", si legge nell'atto d'accusa.
L'ex allenatore rivolgeva alla ragazzina complimenti e osservazioni ambigue, fino a quando un pomeriggio l'ha invitata a casa sua con la scusa di volerle parlare di una questione.
Dopo averle offerto del vino e dei superalcolici, ha tentato di baciarla, di toglierle i pantaloni e di toccarla ripetutamente nelle parti intime. L'uomo è stato arrestato un anno dopo, quando l'adolescente ha sporto denuncia.
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