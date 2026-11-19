Lupo, c'è una valle che chiede un intervento urgente
Agricoltori e allevatori della Val Calanca chiedono maggiore coordinamento e sostegno per affrontare le sfide causate dalla presenza del lupo.
CALANCA - Dal 2022 il numero di predazioni a capre e pecore da parte del lupo sono in calo nei Grigioni. A fine ottobre se ne contavano 136, l'anno prima 208. Ma dietro alle cifre per gli agricoltori e allevatori si cela una realtà totalmente cambiata. L'esempio dalla Val Calanca, dove assieme al Cantone si vuole istituire una piattaforma informativa per riunire tutti gli attori interessati.
"Presenza del lupo nel Comune di Calanca - richiesta di intervento concreto urgente". Titola così una lettera inviata a fine agosto dal Comune di Calanca all'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca a Coira. Nello scritto di due pagine il Comune formula diverse richieste: monitorare costantemente il branco che si trova sul territorio, informare in modo tempestivo Comune, agricoltori e alpigiani in caso venga rilevata la presenza del grande predatore, un coordinamento più efficace tra guardiacaccia, aziende agricole, responsabili degli alpeggi e autorità comunale.
In calce c'è la firma della sindaca Dorothea Rigonalli. "Nel nostro Comune abbiamo ancora undici aziende agricole, diverse che hanno delle capre. Con l'arrivo del lupo, le aziende e gli alpeggi sono in difficoltà", ha raccontato a Keystone-ATS. A inizio settembre è stata confermata la presenza del branco Scalvin, che si muove all'imbocco della Val Calanca. Stando alla mappa delle predazioni sul sito dell'Ufficio per la caccia e la pesca in questa regione finora è stata predata una capra. Secondo la sindaca sono stati uccisi anche altri capi, ma dato che non erano all'interno di una recinzione non sono stati annunciati.
Più recinti, meno formaggio
Malgrado le predazioni siano numericamente poche, la realtà per il personale e per gli animali sugli alpeggi in Val Calanca è totalmente cambiata. "Mettere recinzioni ovunque sul nostro territorio contraddistinto da rocce, piante e buchi è impossibile. Inoltre le capre che alleviamo qui vogliono vivere libere e avere un territorio molto vasto."
Nelle recinzioni il movimento degli animali viene limitato, il che può causare problemi di parassiti, infiammazioni alle zampe o di stress. Le capre poi non sono più libere di mangiare tutte le erbe selvatiche, ciò si ripercuote sulla quantità della produzione di latte e del formaggio. "Parliamo del 40-50% in meno di formaggio su un alpeggio. Le conseguenze si fanno sentire anche a livello economico", ha continuato Rigonalli.
Piattaforme già presenti in altre regioni
La somma di questi fattori ha portato la sindaca a rivolgersi a Coira, chiedendo misure concrete e adeguate alla realtà del territorio.
Quella di Calanca è quest'anno la prima lettera riguardante il lupo che Adrian Arquint, co-capo dell'Ufficio per la caccia e la pesca, riceve da un Comune. "Nonostante abbiamo il maggior numero di branchi mai registrato a livello cantonale, la situazione sul fronte delle predazioni di animali da reddito si è calmata", ha spiegato Arquint, ricordando che però la situazione rimane dinamica e può cambiare di anno in anno.
L'ufficio ha risposto al Comune, mostrando comprensione per le sfide legate alla presenza del lupo per le aziende agricole. Oltre a continuare a monitorare la situazione, è sempre utile discutere i problemi con tutte le parti coinvolte in loco. "In questo modo vengono discussi assieme i problemi e si ragiona assieme per trovare delle soluzioni", ha continuato Arquint. In alcune regioni sono state create delle piattaforme informative. A Klosters e Davos vengono coinvolti contadini, veterinari, guardiani della selvaggina, il Comune e i turisti. Anche ad Arosa e in Bassa Engadina, l'Ufficio dell'economia e del turismo ha lanciato un progetto simile.
Dorothea Rigonalli vede di buon occhio l'idea di proporre una piattaforma informativa anche in Calanca. "L'incontro dovrebbe tenersi in gennaio. Sarà un modo per sfogarsi e offrire alle parti colpite un sostegno". La sindaca di Calanca spera che questo sia un primo passo per migliorare la gestione del lupo sul territorio calanchino.