In calce c'è la firma della sindaca Dorothea Rigonalli. "Nel nostro Comune abbiamo ancora undici aziende agricole, diverse che hanno delle capre. Con l'arrivo del lupo, le aziende e gli alpeggi sono in difficoltà", ha raccontato a Keystone-ATS. A inizio settembre è stata confermata la presenza del branco Scalvin, che si muove all'imbocco della Val Calanca. Stando alla mappa delle predazioni sul sito dell'Ufficio per la caccia e la pesca in questa regione finora è stata predata una capra. Secondo la sindaca sono stati uccisi anche altri capi, ma dato che non erano all'interno di una recinzione non sono stati annunciati.

Più recinti, meno formaggio

Malgrado le predazioni siano numericamente poche, la realtà per il personale e per gli animali sugli alpeggi in Val Calanca è totalmente cambiata. "Mettere recinzioni ovunque sul nostro territorio contraddistinto da rocce, piante e buchi è impossibile. Inoltre le capre che alleviamo qui vogliono vivere libere e avere un territorio molto vasto."