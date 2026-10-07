"Le mille e una lingua": scadenza prorogata al 31 gennaio
Il concorso è aperto sia a singoli partecipanti sia a gruppi, che possono presentare un lavoro comune sotto un nome collettivo
BELLINZONA - Il Forum per l’italiano in Svizzera ha annunciato che la scadenza per la partecipazione alla seconda edizione del concorso "Le mille e una lingua" è stata ufficialmente estesa al 31 gennaio 2027. L’iniziativa, nata per valorizzare la pluralità linguistica del Paese, invita a riflettere consapevolmente sulla traduzione verso l'italiano.
Il concorso è aperto sia a singoli partecipanti sia a gruppi, che possono presentare un lavoro comune sotto un nome collettivo. Le traduzioni devono essere accompagnate dal testo originale e da una breve auto-presentazione del concorrente, e vanno inviate all’indirizzo giulia.tonani@unibas.ch.
Il regolamento completo è disponibile sul sito del Forum per l’italiano in Svizzera all’indirizzo forumperlitalianoinsvizzera.ch.
Con la proroga della scadenza, il Forum per l’italiano in Svizzera invita tutte le persone interessate a cogliere questa occasione per mettere in dialogo lingue, culture e creatività.