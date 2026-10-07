Iragna, acqua non potabile nella zona di Monzello
Il Comune invita i residenti a seguire le precauzioni e assicura che sono in corso interventi di risanamento.
RIVIERA - L'acqua erogata nella zona di Monzello, nel quartiere di Iragna, è stata dichiarata non potabile fino a nuovo avviso. Lo comunica il Municipio di Riviera, spiegando che il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a causa di problemi all'acquedotto.
L'avviso riguarda unicamente la zona di Monzello. L'acqua corrente non deve essere bevuta né utilizzata per l'igiene orale, la preparazione di cibi freddi e bevande, il lavaggio degli alimenti o il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie.
Può invece essere utilizzata senza limitazioni dopo essere stata fatta bollire per almeno cinque minuti, a condizione che non presenti odori o colorazioni anomale.
Il Comune fa sapere che sono in corso accertamenti e misure di risanamento, con l'obiettivo di normalizzare la situazione quanto prima.