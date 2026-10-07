LOCARNO
Folklore, magia e sapori autunnali a Cardada
Una domenica ricca di tradizioni ticinesi, spettacoli e degustazioni tra natura e divertimento per tutta la famiglia.
Cardada Impianti Turistici SA
Fonte RED
Folklore, magia e sapori autunnali a Cardada
Una domenica ricca di tradizioni ticinesi, spettacoli e degustazioni tra natura e divertimento per tutta la famiglia.
LOCARNO - Domenica 11 ottobre Cardada Cimetta ospiterà una giornata dedicata all'autunno, con folklore, intrattenimento e sapori della tradizione ticinese.
In programma le esibizioni del Gruppo Canzoni e Costumi Ticinesi di Bellinzona e gli spettacoli del Mago Mattia. Ci sarà anche il Marunàt, con le caldarroste.
La proposta gastronomica coinvolgerà inoltre i cinque ristoranti della montagna, che serviranno specialità autunnali. Per i più piccoli è prevista la presenza di Squitty con una sorpresa. Durante tutta la giornata saranno applicate tariffe agevolate per la risalita.
Maggiori informazioni su cardada.ch
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