Le colline delle origini: storia e natura tra Losone e Ascona

«I quattro enti hanno collaborato a stretto contatto per far conoscere un vero gioiello del nostro territorio, con sentieri a due passi dalla zona urbana e percorribili tutto l’anno», afferma Nathalie Ghiggi Imperatori, municipale di Losone. La volontà è anche quella di proporre in futuro attività di scoperta e incontri tematici, coinvolgendo comunità e appassionati.

Il valore educativo, turistico e ambientale dell’iniziativa è sottolineato dal sindaco di Ascona, Giorgio Gilardi, che evidenzia l’importanza di esperienze sul territorio anche per le scuole: «Sempre più la scuola ha bisogno di uscire dall’aula per scoprire e comprendere ciò che la circonda».