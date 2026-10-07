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La rete SPIN (SPazINsieme) si amplia

La riqualificazione dell’ex scuola di Dino offre alla comunità di Sonvico nuovi spazi accessibili per attività sociali e culturali.
La rete SPIN (SPazINsieme) si amplia
Stefano Spinelli
Fonte RED
elaborata da Redazione
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La rete SPIN (SPazINsieme) si amplia
La riqualificazione dell’ex scuola di Dino offre alla comunità di Sonvico nuovi spazi accessibili per attività sociali e culturali.

LUGANO - La Città di Lugano ha inaugurato oggi il nuovo SPIN (SPazi INsieme) di Sonvico, realizzato nell’edificio che in passato ospitava la scuola maggiore di Dino, in piazza ing. Giovanni Lepori 2.

Lo stabile è destinato ad accogliere attività sociali, culturali e ricreative promosse dalla popolazione e dalle associazioni attive sul territorio. Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco Michele Foletti e il Municipale Raoul Ghisletta.

Dare nuova vita a edifici esistenti e restituirli alla collettività: è questo l’obiettivo alla base della rete degli SPIN – SPazi INsieme. Il progetto ha preso forma nel 2020 con il messaggio municipale n. 10480 e il relativo credito di 3,3 milioni di franchi, approvato dal Consiglio comunale, destinato alla valorizzazione di alcune ex case comunali e di altri edifici presenti sul territorio. L’obiettivo è riconvertire questi immobili in spazi accessibili e multifunzionali al servizio di cittadini e associazioni. Da allora, la rete ha continuato a crescere: dopo gli interventi già realizzati a Casa Rossa a Pregassona, Breganzona, Castagnola, Val Colla e Pazzallo, anche Sonvico si aggiunge alle sedi esistenti, offrendo alla comunità un nuovo spazio dove incontrarsi, proporre attività e costruire insieme progetti e iniziative.

Lo SPIN di Sonvico è ospitato nell’edificio che fino all’anno scolastico 1983-1984 è stato sede della scuola maggiore di Dino. A partire dal 1995-1996, la struttura è stata utilizzata in diversi periodi anche come sede della scuola dell’infanzia. La funzione scolastica dell’edificio è cessata definitivamente nel 2023.

L’immobile si sviluppa su due piani e comprende quattro ampie sale di circa 50 m2 ciascuna, due situate al piano terreno e due al primo piano. Gli interventi di ristrutturazione hanno interessato sia gli spazi interni sia quelli esterni, con l’obiettivo di renderli più funzionali e adeguati alla nuova destinazione. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità: al piano terreno sono state eliminate le barriere architettoniche mediante la realizzazione di una nuova rampa di accesso e di un servizio igienico adeguato alle esigenze delle persone con disabilità. Sono stati inoltre realizzati un nuovo impianto di illuminazione ad alta efficienza e gli interventi necessari per adeguare l’edificio alle prescrizioni in materia di protezione antincendio.

Le facciate sono state ritinteggiate riprendendo le tonalità originarie dell’edificio, sono state sostituite le porte d’ingresso e riqualificate le aree esterne, completando così il recupero dello stabile e la sua nuova destinazione a servizio della comunità.

L’intervento è stato coordinato dalla Divisione Gestione e manutenzione immobili, sotto la responsabilità di Guido Del Vecchio, mentre l’arch. Christian Palumbo ha curato la digitale progettazione e la direzione dei lavori. L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a 205'000 franchi.

«L’apertura dello SPIN di Sonvico rappresenta un ulteriore passo nella politica della Città volta a valorizzare i quartieri e il patrimonio immobiliare comunale, attraverso investimenti capaci di rispondere alle esigenze della popolazione – ha ricordato il Sindaco Michele Foletti – Recuperare un edificio pubblico e attribuirgli una nuova funzione significa utilizzare in modo responsabile le risorse pubbliche e, al tempo stesso, rafforzare la presenza della Città sul territorio. La rete degli SPIN traduce concretamente la nostra volontà di promuovere uno sviluppo equilibrato di Lugano, mettendo a disposizione nei diversi quartieri spazi di qualità e a disposizione della comunità».

Raoul Ghisletta, Municipale e Capodicastero Immobili, ha dichiarato: «Uno spazio pubblico acquista valore soprattutto quando viene vissuto. Lo SPIN di Sonvico nasce come un luogo aperto, accessibile e inclusivo, pensato per favorire l’incontro, la condivisione e la partecipazione. Qui la popolazione e le associazioni potranno ritrovarsi, organizzare attività, promuovere iniziative e costruire insieme nuovi progetti. L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e accessibile, capace di rafforzare le relazioni tra le persone e incoraggiare una partecipazione attiva alla vita del quartiere. Saranno gli abitanti e le realtà associative del territorio, con le loro idee, il loro entusiasmo e il loro impegno, a dare vita allo SPIN e a farne un punto di incontro e di riferimento per gli abitanti del quartiere». Nel pomeriggio si è tenuto un momento di porte aperte, durante il quale la popolazione ha avuto l’opportunità di visitare gli spazi e le potenzialità del nuovo SPIN di Sonvico.

Il progetto SPIN e la rete degli spazi condivisi
Attualmente la Città di Lugano mette a disposizione 26 sale distribuite nei diversi quartieri e destinate allo svolgimento di attività di vario genere. Si tratta di spazi eterogenei che, nel corso degli anni, sono stati progressivamente migliorati e adeguati a garantire una buona qualità d’uso e una presenza capillare sul territorio. Questa rete costituisce il nucleo originario degli spazi cittadini a uso condiviso e il punto di partenza del progetto SPIN. Sono inoltre previsti gli interventi agli SPIN di Loreto e Gandria, che andranno ad ampliare ulteriormente la rete degli SPazi INsieme.

Modalità di utilizzo e prenotazioni
Le prenotazioni per l’utilizzo degli spazi dello SPIN di Sonvico saranno aperte a partire dal 16 novembre 2026, contattando la Divisione Gestione e manutenzione immobili della Città di Lugano al numero 058 866 67 60 oppure scrivendo all’indirizzo gestione.immobili@lugano.ch. Gli spazi saranno inoltre integrati nella piattaforma luganoeventi.ch, che raccoglie le sale disponibili nei diversi quartieri. Attraverso il portale sarà possibile consultare le caratteristiche del nuovo SPIN e inoltrare una richiesta di prenotazione mediante l’apposito modulo online.

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