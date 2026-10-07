La rete SPIN (SPazINsieme) si amplia

Dare nuova vita a edifici esistenti e restituirli alla collettività: è questo l’obiettivo alla base della rete degli SPIN – SPazi INsieme. Il progetto ha preso forma nel 2020 con il messaggio municipale n. 10480 e il relativo credito di 3,3 milioni di franchi, approvato dal Consiglio comunale, destinato alla valorizzazione di alcune ex case comunali e di altri edifici presenti sul territorio. L’obiettivo è riconvertire questi immobili in spazi accessibili e multifunzionali al servizio di cittadini e associazioni. Da allora, la rete ha continuato a crescere: dopo gli interventi già realizzati a Casa Rossa a Pregassona, Breganzona, Castagnola, Val Colla e Pazzallo, anche Sonvico si aggiunge alle sedi esistenti, offrendo alla comunità un nuovo spazio dove incontrarsi, proporre attività e costruire insieme progetti e iniziative.

Lo SPIN di Sonvico è ospitato nell’edificio che fino all’anno scolastico 1983-1984 è stato sede della scuola maggiore di Dino. A partire dal 1995-1996, la struttura è stata utilizzata in diversi periodi anche come sede della scuola dell’infanzia. La funzione scolastica dell’edificio è cessata definitivamente nel 2023.