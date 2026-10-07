30 milioni per il nuovo Lifestyle Innovation Hub

L'Hub occupa un edificio di sei piani e oltre 10'000 metri quadrati. La sua riqualificazione è sostenuta dall'investimento di A++ Group, Alpha Square Invest e Dagorà. Tra i fondatori figura anche lastminute.com, che ha trasferito il proprio quartier generale su tre piani dello stabile.

La scelta di Chiasso è legata anche alla sua posizione al confine con l'Italia e lungo i principali collegamenti economici svizzeri ed europei. L'obiettivo dichiarato è attirare aziende e talenti da entrambi i versanti delle Alpi e favorire la collaborazione tra industria e ricerca.