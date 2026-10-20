Deputata investita da un Suv: «Ha perso una gamba»
La parlamentare australiana è in condizioni critiche mentre i medici tentano di salvare l'altra gamba.
CANBERRA - La deputata federale indipendente australiana Helen Haines, 65 anni, travolta intenzionalmente ieri da un'auto a Wangaratta, ha perso una gamba. Lo riferisce il Sydney Morning Herald nella sua versione online.
«Haines - si legge sul sito - rimane in condizioni critiche dopo aver perso una gamba a seguito delle ferite riportate», hanno riferito alcune fonti alla testata. «I chirurghi stanno lavorando per cercare di salvare l'altra gamba».
La deputata si trovava fuori dal suo ufficio elettorale quando è stata investita da un fuoristrada guidato da un uomo che è stato bloccato da un negoziante con l'aiuto di altri passanti. Sull'investimento indaga l'antiterrorismo.
La polizia di Victoria ha arrestato l'uomo che era alla guida dell'auto. L'aggressione è stata confermata dal premier Anthony Albanese che ha parlato di un attacco mirato. «Tutti i miei pensieri sono con Helen, la sua famiglia, amici, il suo team e la sua comunità in questo momento difficile», ha detto il premier durante una conferenza stampa.