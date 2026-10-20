Deputata investita da un Suv: «Ha perso una gamba»

La deputata si trovava fuori dal suo ufficio elettorale quando è stata investita da un fuoristrada guidato da un uomo che è stato bloccato da un negoziante con l'aiuto di altri passanti. Sull'investimento indaga l'antiterrorismo.

La polizia di Victoria ha arrestato l'uomo che era alla guida dell'auto. L'aggressione è stata confermata dal premier Anthony Albanese che ha parlato di un attacco mirato. «Tutti i miei pensieri sono con Helen, la sua famiglia, amici, il suo team e la sua comunità in questo momento difficile», ha detto il premier durante una conferenza stampa.