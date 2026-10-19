In Spagna torna il terrore maltempo, 4 morti

Si tratta della seconda vittima recuperata oggi in questa località: la prima era una donna, ritrovata senza vita da militari dispiegati nei soccorsi per la grave emergenza provocata dalle inondazioni, che hanno indotto le autorità di protezione civile a confinare in casa - rifugiandosi ai piani alti - circa 850.000 abitanti di 145 municipi della costa a sud di Valencia e al nord di Alicante.

La terza vittima è un'altra donna il cui corpo è stato rinvenuto su una spiaggia di Sagunto (Valencia), dove era stato trascinato dalle piogge torrenziali. La quarta, anche questa una donna, era stata data per dispersa sabato a seguito delle inondazioni in Catalogna, ed è stata recuperata ieri dai vigili del fuoco nei pressi del molo di Premià del Mar (Barcellona), dove era finita trascinata da una piena di un torrente a 6 km di distanza.