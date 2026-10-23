Spara dall'auto e uccide almeno una persona

I colpi sono stati esplosi in mattinata verso le 10.30, ha aggiunto la polizia. L'incidente è avvenuto nel dipartimento di Yvelines, che si trova nella parte occidentale della grande area metropolitana di Parigi.

In un primo momento sono stati sparati colpi nel comune di Trappes, poi l'uomo, secondo quanto riferito, si è diretto verso il vicino piccolo comune di La Verrière. La polizia non ha fornito ulteriori informazioni finora. Non sono state rese note informazioni sul contesto.