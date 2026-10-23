Spara dall'auto e uccide almeno una persona
Il sospetto ha aperto il fuoco in tre diverse località nel dipartimento di Yvelines.
PARIGI - Un uomo a bordo di un'auto ha sparato diversi colpi in strada in comuni nei pressi di Parigi. Ci sarebbe almeno un morto e quattro feriti, come ha comunicato la polizia nazionale francese. L'uomo che si trovava nel veicolo è stato arrestato.
Il sospetto ha usato un'arma automatica
Il ministro dell'interno francese Laurent Nuñez ha dichiarato che il sospetto ha sparato con un'arma automatica. I quattro feriti sarebbero in gravi condizioni. Tra loro, secondo i media francesi, c'è un bambino di dodici anni. Secondo Nuñez, il sospetto ha sparato da dentro l'auto in tre luoghi diversi.
I colpi sono stati esplosi in mattinata verso le 10.30, ha aggiunto la polizia. L'incidente è avvenuto nel dipartimento di Yvelines, che si trova nella parte occidentale della grande area metropolitana di Parigi.
In un primo momento sono stati sparati colpi nel comune di Trappes, poi l'uomo, secondo quanto riferito, si è diretto verso il vicino piccolo comune di La Verrière. La polizia non ha fornito ulteriori informazioni finora. Non sono state rese note informazioni sul contesto.
Sono in corso indagini antiterrorismo
La procura antiterrorismo di Parigi ha comunicato di aver avviato un'indagine, tra l'altro per sospetto di omicidio mirato in relazione a un progetto terroristico e possesso di armi.
Il presidente Emmanuel Macron si è detto profondamente scosso dall'attacco sulla piattaforma X e ha espresso riconoscenza alle forze di sicurezza. Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha scritto su X che le autorità di sicurezza e giustizia sono pienamente operative. Si tratta di «fatti molto gravi».