Madrid, 250'000 persone in piazza per difendere le pensioni pubbliche

La questione previdenziale è uno dei temi centrali della campagna elettorale. Lunedì il leader del Partito popolare (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha assicurato che, in caso di vittoria alle elezioni del 29 novembre e di un suo insediamento alla guida del governo, il partito continuerà ad adeguare annualmente le pensioni all'inflazione.

Le dichiarazioni non hanno però convinto il premier uscente, il socialista Pedro Sánchez, che ha accusato il PP di voler mettere in discussione il meccanismo di indicizzazione delle pensioni all'inflazione, in vigore dal 2022. Sánchez ha ricordato che il principale partito d'opposizione aveva votato contro la normativa che ha introdotto questa misura.