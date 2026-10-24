Madrid, 250'000 persone in piazza per difendere le pensioni pubbliche
Manifestazione nella capitale spagnola a poche settimane dalle elezioni del 29 novembre. Scontro tra Sánchez e Feijóo sulle garanzie ai pensionati.
MADRID - Circa 250'000 persone sono scese oggi in piazza nel centro di Madrid per chiedere maggiori garanzie a tutela del sistema pensionistico pubblico spagnolo. La manifestazione arriva a poche settimane dalle elezioni parlamentari del 29 novembre, in un clima di acceso dibattito politico sulla sostenibilità delle pensioni e sull'aumento del costo della vita.
Il corteo si è svolto pacificamente, attraversando il cuore della capitale spagnola dalla stazione ferroviaria di Atocha fino alla Gran Vía, la principale arteria commerciale della città, sotto gli sguardi incuriositi dei turisti. Secondo le autorità di Madrid, citate dall'agenzia AFP, alla mobilitazione hanno partecipato circa 250'000 persone. Numerosi manifestanti hanno esibito striscioni con la scritta «Proteggete e garantite le nostre pensioni».
La questione previdenziale è uno dei temi centrali della campagna elettorale. Lunedì il leader del Partito popolare (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha assicurato che, in caso di vittoria alle elezioni del 29 novembre e di un suo insediamento alla guida del governo, il partito continuerà ad adeguare annualmente le pensioni all'inflazione.
Le dichiarazioni non hanno però convinto il premier uscente, il socialista Pedro Sánchez, che ha accusato il PP di voler mettere in discussione il meccanismo di indicizzazione delle pensioni all'inflazione, in vigore dal 2022. Sánchez ha ricordato che il principale partito d'opposizione aveva votato contro la normativa che ha introdotto questa misura.
Il tema riguarda direttamente milioni di cittadini. In Spagna circa 6,8 milioni di persone percepiscono una pensione pubblica. Secondo i dati del ministero della Sicurezza sociale, lo scorso settembre l'importo medio mensile ammontava a 1'576 euro.