Revocate le restrizioni sull'acqua, ma l’emergenza non è finita

Il provvedimento, che entra in vigore immediatamente, revoca i limiti e i divieti stabiliti con l’ordinanza del 17 agosto 2026. L’esecutivo comunale precisa tuttavia che la situazione idrica rimane delicata e invita la popolazione a continuare a utilizzare l’acqua in modo responsabile.



Nonostante le precipitazioni delle ultime settimane, gli effetti delle piogge sulle riserve idriche sotterranee non sono ancora visibili. Secondo i monitoraggi, l’acqua piovana impiega infatti circa cinque-sei giorni per filtrare nel terreno e alimentare la falda.