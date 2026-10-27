Chi preferisce le banche cantonali? Non i ticinesi

Seguono le banche Raiffeisen, stabili al 25%, e PostFinance, che ottiene un 19%. Si ferma invece al 17% UBS: la fusione con Credit Suisse ha comportato un calo per il leader del settore, dato che l'ultima volta la quota complessiva delle due concorrenti era del 20%.

I calcoli sono presto fatti: le quattro entità citate insieme raggiungono l'89% della clientela. La categoria "altre banche" - che comprende istituti regionali, Banca Migros, Banca Cler o la Banca Alternativa - totalizza il 9%. Le banche digitali, come Revolut, Swissquote o Yuh, sono ancora raramente utilizzate e la loro quota di mercato è solo del 2,5%, nonostante il forte aumento del numero di utenti.