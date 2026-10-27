Una settimana dei Morti complicata per i TILO fra Lugano e Chiasso

«Da Lugano, alcuni collegamenti TILO RE80 hanno orari di partenza anticipati fino a 7 minuti, con conseguente perdita della coincidenza con i collegamenti InterCity. Inoltre, alcuni collegamenti TILO RE80 con capolinea Chiasso sono soppressi tra Lugano e Chiasso così come alcuni collegamenti TILO S90 sono soppressi tra Lugano e Mendrisio», spiega via nota l'azienda.