Una settimana dei Morti complicata per i TILO fra Lugano e Chiasso
Quella che va da venerdì 30 ottobre a domenica 8 novembre, a causa di lavori infrastrutturali fra Vezia e Capolago. Possibili cambiamenti d'orario e soppressioni.
Una serie di lavori infrastrutturali nella tratta fra Vezia e Capolago porterà ad alcune soppressioni e modifiche sugli orari dei treni TILO. A comunicarlo, via nota, è la stessa azienda. Gli interventi si protrarranno dalle 22 di venerdì 30 ottobre alle 22 di domenica 8 novembre.
«Da Lugano, alcuni collegamenti TILO RE80 hanno orari di partenza anticipati fino a 7 minuti, con conseguente perdita della coincidenza con i collegamenti InterCity. Inoltre, alcuni collegamenti TILO RE80 con capolinea Chiasso sono soppressi tra Lugano e Chiasso così come alcuni collegamenti TILO S90 sono soppressi tra Lugano e Mendrisio», spiega via nota l'azienda.
Una soluzione, per chi viaggia fra Lugano, Mendrisio e Chiasso, è ricorrere ai «TILO S10 che circolano ogni mezz’ora e i collegamenti TILO RE80 con capolinea Milano Centrale che circolano a cadenza oraria».
L'invito da parte di TILO a consultare l'orario online prima della partenza, anche attraverso l'app oppure contattare il Contact Center FFS (0848 44 66 88).