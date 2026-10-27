Lo stadio di Cornaredo rivive la sua storia online

A partire da oggi, alla pagina https://patrimonio.luganocultura.ch/storie/cornaredo, sarà possibile sia ripercorrere le tappe essenziali della storia di questa zona della Città, sia ascoltare una selezione delle discussioni avvenute nel corso delle sedute del Consiglio Comunale della Città fra 1962 e 2009 su questo tema, come pure ammirare alcune delle fotografie relative alla storia del vecchio campo da calcio digitalizzate anche grazie al sostegno di Memoriav.

«La conoscenza della storia dello sport locale e regionale è fondamentale anche per le nuove generazioni affinché si sia consci dei traguardi raggiunti e di quelli che ancora ci attendono – afferma Roberto Badaracco, Vicesindaco e Capodicastero cultura, sport ed eventi. L’ascolto e la visione delle immagini storiche mostrano come la Città abbia sempre voluto offrire le migliori condizioni alle sportive e agli sportivi luganesi; la costruzione della AIL Arena è solo l’ultima tappa di un glorioso percorso iniziato ai primi del Novecento presso il Campo Marzio e continuato lungo tutto il secolo».