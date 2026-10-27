La Serenissima suona sul Verbano: a Locarno arrivano i Rondò Veneziano

Un'idea rivoluzionaria nata nel 1980

La storia dei Rondò Veneziano comincia ufficialmente nel 1980, dall'intuizione di Freddy Naggiar e del maestro Gian Piero Reverberi, compositore, pianista, arrangiatore e produttore. Un nome che è legato a numerose pagine della canzone italiana, ha scritto musiche e arrangiato brani per De Andü, Mina, Luigi Tenco, Gino Paoli, Lucio Dalla e molti altri.

L'idea era tanto semplice quanto audace: prendere l'eleganza e la ricchezza della musica barocca, ispirandosi in particolare alla grande tradizione veneziana, e farle dialogare con sonorità moderne. Non una semplice riproposizione della musica antica, dunque, ma un progetto capace di creare un'identità propria. Le composizioni originali firmate da Reverberi, arricchite da richiami alla musica da camera e sinfonica, hanno dato vita a un universo in cui il passato non è un reperto da conservare sotto una teca, bensì una materia viva, da reinterpretare e far risuonare nel presente.