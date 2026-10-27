Cerca e trova immobili
Segnalaci
LOCARNO

La Serenissima suona sul Verbano: a Locarno arrivano i Rondò Veneziano

Dalla magia del Barocco alle sonorità moderne, l'ensemble che ha conquistato il mondo torna a incantare il pubblico con il suo inconfondibile universo musicale. Appuntamento il 5 marzo 2027 al Palazzetto Fevi di Locarno.
La Serenissima suona sul Verbano: a Locarno arrivano i Rondò Veneziano
Rondò Veneziano
di Redazione
La Serenissima suona sul Verbano: a Locarno arrivano i Rondò Veneziano
Dalla magia del Barocco alle sonorità moderne, l'ensemble che ha conquistato il mondo torna a incantare il pubblico con il suo inconfondibile universo musicale. Appuntamento il 5 marzo 2027 al Palazzetto Fevi di Locarno.

LOCARNO - Chi era ragazzino negli anni ottanta non può non ricordare l’exploit mondiale dei Rondò Veneziano. Ci sono musiche capaci di spalancare una porta sul passato, evocare immagini che sembrano uscite da un dipinto e trasportare chi ascolta in un mondo sospeso tra sogno e realtà. Bastano poche note e, quasi per incanto, si materializzano palazzi veneziani affacciati sull'acqua, saloni illuminati dai lampadari, dame in abiti sontuosi e atmosfere settecentesche. Questo è il potere della musica dei Rondò Veneziano, un progetto artistico che ha saputo trasformare l'eleganza della tradizione classica in un'esperienza sonora inconfondibile, conquistando ascoltatori di generazioni diverse.

L'appuntamento con questo universo musicale è fissato per venerdì 5 marzo 2027, alle 20.45, al Palazzetto Fevi di Locarno. Una serata che promette di riportare sul palco una delle formule più riconoscibili della musica italiana: l'incontro fra la raffinatezza del barocco e il ritmo della modernità, fra il fascino degli strumenti classici e un linguaggio capace di parlare anche al pubblico contemporaneo.

Un'idea rivoluzionaria nata nel 1980
La storia dei Rondò Veneziano comincia ufficialmente nel 1980, dall'intuizione di Freddy Naggiar e del maestro Gian Piero Reverberi, compositore, pianista, arrangiatore e produttore. Un nome che è legato a numerose pagine della canzone italiana, ha scritto musiche e arrangiato brani per De Andü, Mina, Luigi Tenco, Gino Paoli, Lucio Dalla e molti altri.

L'idea era tanto semplice quanto audace: prendere l'eleganza e la ricchezza della musica barocca, ispirandosi in particolare alla grande tradizione veneziana, e farle dialogare con sonorità moderne. Non una semplice riproposizione della musica antica, dunque, ma un progetto capace di creare un'identità propria. Le composizioni originali firmate da Reverberi, arricchite da richiami alla musica da camera e sinfonica, hanno dato vita a un universo in cui il passato non è un reperto da conservare sotto una teca, bensì una materia viva, da reinterpretare e far risuonare nel presente.

Il risultato è stato un linguaggio musicale immediatamente riconoscibile, elegante e teatrale, nel quale la disciplina della tradizione classica incontra una sensibilità contemporanea. Una combinazione che ha contribuito a fare dei Rondò Veneziano un fenomeno internazionale, capace di portare idealmente Venezia nelle case e nelle immaginazioni di milioni di ascoltatori.

Un incontro tra generazioni
Il concerto di Locarno sarà l'occasione per ritrovare un repertorio che ha attraversato decenni senza perdere la propria personalità. Per chi conosce i Rondò Veneziano fin dagli esordi, sarà anche un viaggio nella memoria: il ritorno a melodie che appartengono a un'epoca della propria vita e che, proprio per questo, continuano a emozionare. Per gli ascoltatori più giovani, invece, rappresenterà l'opportunità di scoprire un progetto che ha anticipato, a modo suo, una tendenza oggi molto diffusa: abbattere i confini fra generi musicali, mescolare linguaggi differenti e rendere accessibile la tradizione classica senza rinunciare alla sua ricchezza. È forse questa la ragione più profonda della longevità dei Rondò Veneziano. In un panorama musicale che cambia continuamente, la loro proposta conserva una cifra stilistica precisa: non rincorre le mode, ma costruisce un ponte fra epoche, lasciando che sia la musica a parlare. Il 5 marzo 2027, al Palazzetto Fevi di Locarno, quel ponte tornerà a prendere forma. E per una sera, attraverso le note, la Serenissima potrà sembrare un po' più vicina anche alle rive del Verbano.

Clicca qui per acquistare i biglietti

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
concerto locarnomusicarondò veneziano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
79

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
20 ore
26
115

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
1 gior
41
66

Polizia tartassata dai coatti

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
3 gior
10
257

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
2 gior
10
87

No, non si è messo in posa

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
1 gior
16
16

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
20 ore
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
16 ore
113
207

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
3 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
22 ore
39
78

Cosa sta per annunciare Migros?

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
17 ore
16
14

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
179
281

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
1 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
1 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
2 gior
2
69

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
3 gior
25
110

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
3 gior
16
68

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
2 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
3 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
2 gior
59
118

L'UDC candida Marchesi e Pamini

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
2 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
3 gior
50
66

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

È ancora tempo di code al San Gottardo

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
1 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
12 ore
11
33

Ne basta poca per morire

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
20 ore

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
17 ore
17
51

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
1 gior
34
108

L'incredibile rimonta di Lula

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
1 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
56

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
14 ore
9
35

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
3 gior
1
39

«Ecco come ce le procuriamo»

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
1 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
1 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como
LIVE
ITALIA
2 gior
12
24

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
3 gior
94
93

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Premi sotto la media, per il Ticino sarà una tregua o solo una pausa prima di nuovi rincari?
LIVE
CANTONE
2 gior
75

Premi sotto la media, per il Ticino sarà una tregua o solo una pausa prima di nuovi rincari?

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»
LIVE
SERBIA
1 gior
11
76

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Oltre al Merlot c'è di più
LIVE
SAVOSA
53 min

Oltre al Merlot c'è di più

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
53 min

«Io che ho vissuto il buio»

«AlpTransit non può restare incompleto»: chiesta una strategia al Governo
LIVE
CANTONE
9 ore
1
6

«AlpTransit non può restare incompleto»: chiesta una strategia al Governo

Lupo e alpeggi: il piano cantonale di emergenza va rafforzato
LIVE
CANTONE
9 ore
3
26

Lupo e alpeggi: il piano cantonale di emergenza va rafforzato

Navigazione sul Verbano, Marchesi tira dritto
LIVE
CANTONE
11 ore
7
12

Navigazione sul Verbano, Marchesi tira dritto

Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»
LIVE
CANTONE
12 ore
31
54

Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
12 ore
44
160

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello
LIVE
CANTONE
12 ore
2
4

Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello

Il rogo sull'Allegra finisce davanti al Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
13 ore
6

Il rogo sull'Allegra finisce davanti al Consiglio di Stato

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
14 ore
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne