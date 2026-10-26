«AlpTransit non può restare incompleto»: chiesta una strategia al Governo

Per Terraneo e i cofirmatari non si tratta di avanzare nuove rivendicazioni, ma di portare a termine un progetto concepito e pianificato più di trent’anni fa. La discussione su "Trasporti ’45", sostengono gli interroganti, rende ora necessaria una posizione chiara da parte del Cantone. Il completamento dell’asse del San Gottardo non dovrebbe essere ulteriormente rinviato mentre in altre regioni svizzere vengono programmati e finanziati potenziamenti ferroviari. Al centro dell’atto parlamentare c’è soprattutto la situazione delle Tre Valli: «AlpTransit non finisce a Pollegio per ricominciare a Bellinzona». Biasca, la Riviera e le aree industriali attraversate sopportano quotidianamente il traffico ferroviario nazionale e internazionale senza beneficiare, secondo i firmatari, in misura adeguata delle opportunità generate dalla nuova trasversale.

I temi della sicurezza e della capacità

Per i firmatari, il completamento di AlpTransit non è soltanto una questione ferroviaria. C’è anzitutto il tema della sicurezza: il traffico merci, comprese le sostanze pericolose, continua infatti ad attraversare a cielo aperto aree densamente abitate. Rumori e vibrazioni incidono inoltre sulla qualità di vita dei territori interessati.