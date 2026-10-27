Oltre al Merlot c'è di più

Per Kämpf, la scelta delle varietà coltivate è infatti un elemento centrale. «Se si scelgono varietà più adatte al terreno e alle caratteristiche del territorio ticinese, la produzione biologica può diventare più accessibile. Non è semplice e richiede molto impegno, ma è una strada percorribile. BianchiBio lavora in questo senso da anni, così come ManiMatte, anche attraverso l'impiego di vitigni resistenti. Non voglio dire che lo facciano senza problemi, ma dimostrano che è possibile».