«Tutto ciò che ti raccontano essere inutile, invece, serve»

Partiamo dalla cronaca delle scorse settimane, con le proteste anche violente nelle piazze italiane specialmente il 17 ottobre. Sono stati molti gli artisti che si sono sentiti chiamati in causa.

«Gli artisti osservano la realtà e talvolta esprimono la propria opinione. Qui, più che dare un parere, occorre riflettere su che cosa scateni una situazione del genere. La nostra sta diventando una società confusionaria e chiassosa, che porta le persone a non capire più chi siano e che cosa vogliano realmente. Ci vengono imposti bisogni che non abbiamo e traguardi che non ci interessano, ma siamo continuamente spinti verso la corsa e la competizione. Tutto ciò che possediamo deve essere esibito, altrimenti sembra che non ci sia modo di mostrare il proprio merito. Ormai sei ciò che hai, e quello che hai deve fare abbastanza rumore da renderti rilevante. La rincorsa consiste nel farsi vedere, mostrarsi, gridare più forte ed essere appariscenti. È uno dei mali del nostro tempo, perché ci allontana dalle cose che dovrebbero essere davvero in primo piano, da noi stessi e dai nostri reali interessi. Spostiamo continuamente l’attenzione da ciò che ci fa stare bene al superfluo che serve ad apparire».

Mi è venuto da pensare a un brano del tuo ultimo album, "Sto da Dio", e in particolare al ritornello: «Lascerò chi c'è al posto mio / Che io sto da Dio / E questa giostra non fa per me». Che non è una professione di menefreghismo, ma il non voler far parte di un meccanismo che sempre più spesso nasce sui social e muore sui media.

«Le proteste di cui parlavamo, da una parte, impongono di condannare qualsiasi forma di violenza. Ma, mentre la si condanna, sarebbe opportuno domandarsi se dietro ci sia qualcosa che non funziona oppure se si voglia liquidare tutto come violenza e basta. Bisogna capire le motivazioni che stanno portando questi giovani a impazzire. Se i giovani impazziscono, gli adulti devono chiedersi che cosa stiano facendo. A quel punto ci si rende conto che anche gli adulti stanno combinando cose spaventose. C’è una guerra dietro l’altra, con morti da tutte le parti, e la gente fa finta di leggere il giornale. Tutti dovremmo fare un esame di coscienza: condannare senza esitazioni la violenza, ma anche capire che cosa la stia scatenando».