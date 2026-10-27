«La violenza? Non fa parte della nostra cultura politica»

E ribadisce l'intenzione di scendere in piazza pacificamente. «Il nostro impegno si è sempre palesato in un’opposizione propositiva e capace di portare avanti rivendicazioni unendo la popolazione anziché dividerla con atteggiamenti inutilmente provocatori. È dunque nostra intenzione condurre una manifestazione pacifica che ci permetta di tematizzare la nostra opposizione al riarmo che la Svizzera sta compiendo per compiacere l’Unione Europea e la NATO indebolendo la sua neutralità. È solo ed esclusivamente di ciò che la Gioventù Comunista risponde».