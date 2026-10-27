Butti un mozzicone a terra? Ora rischi 100 franchi di multa

La rilevazione ha interessato nove itinerari campionari, scelti per rappresentare diverse tipologie di territorio: dai centri urbani alle aree periurbane, fino alle zone del retroterra. Lungo ciascun percorso sono stati raccolti tutti i rifiuti di origine antropica rinvenuti nell'ambiente, successivamente suddivisi in sei categorie: carta e derivati, plastica, alluminio, mozziconi di sigarette, vetro e altri materiali, compresi i rifiuti misti.

Dove si accumulano i rifiuti

L'indagine 2026 non ha evidenziato particolari novità o problematiche rispetto alle rilevazioni precedenti. I rifiuti abbandonati si concentrano soprattutto in punti relativamente discosti, ma situati all'interno di aree molto frequentate. È il caso dei parcheggi, dei bordi delle strade e dei sentieri, così come delle superfici con pavimentazione naturale.