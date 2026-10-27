Nuova rotonda in arrivo, le linee 1 e 316 cambiano percorso
Le modifiche sono valide dal 30 ottobre fino a Pasqua 2027
Le modifiche sono valide dal 30 ottobre fino a Pasqua 2027
ASCONA - Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) informano che, a causa dei lavori per la realizzazione della nuova rotonda all'incrocio tra Via Pascolo e Via Ferrera ad Ascona, a partire dalle ore 08:00 di venerdì 30 ottobre 2026 e fino a Pasqua 2027, i percorsi delle linee 1 e 316 subiranno le seguenti modifiche.
Linea 1 (Losone, Sottochiesa – Gordola, Centro Professionale)
I bus di linea circoleranno in entrambe le direzioni lungo Via Vorame.
Saranno istituite le fermate provvisorie:
• Ascona, Via Pascolo
• Ascona, Palestre
• Ascona, Via Pancaldi Mola
Linea 316 (Locarno – Brissago)
Tra le fermate Locarno, Palexpo e Ascona, Via Medere, i bus di linea circoleranno in entrambe le direzioni attraverso la PA13.
Sono inoltre previste le seguenti modifiche:
• Le fermate Locarno, Palexpo saranno spostate in prossimità dell'incrocio con Via alla Peschiera.
• La fermata Ascona, Fiume Maggia non sarà servita dalla linea 316.
• Per i passeggeri diretti a Brissago sarà servita la fermata Ascona, Via Medere (corsia C).
• Per i passeggeri provenienti da Brissago e diretti ad Ascona sarà servita la fermata Ascona, San Materno.
Saranno possibili ritardi e mancate coincidenze. Si invita pertanto l'utenza a pianificare il viaggio con anticipo e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente sul posto.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito ufficiale: www.fartiamo.ch