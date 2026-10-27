Nuova rotonda in arrivo, le linee 1 e 316 cambiano percorso

Linea 316 (Locarno – Brissago)

Tra le fermate Locarno, Palexpo e Ascona, Via Medere, i bus di linea circoleranno in entrambe le direzioni attraverso la PA13.

Sono inoltre previste le seguenti modifiche:

• Le fermate Locarno, Palexpo saranno spostate in prossimità dell'incrocio con Via alla Peschiera.

• La fermata Ascona, Fiume Maggia non sarà servita dalla linea 316.

• Per i passeggeri diretti a Brissago sarà servita la fermata Ascona, Via Medere (corsia C).

• Per i passeggeri provenienti da Brissago e diretti ad Ascona sarà servita la fermata Ascona, San Materno.