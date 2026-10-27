Cerchi lavoro? A Locarno tornano le consulenze gratuite di ECAP

Per usufruire al meglio del servizio, i partecipanti sono invitati a portare con sé il proprio curriculum vitae, eventuali lettere di motivazione e altri documenti utili, preferibilmente su chiavetta USB o computer portatile. In questo modo sarà possibile lavorare direttamente sui materiali di candidatura e ricevere indicazioni personalizzate.

Non si tratta di un servizio di collocamento. ECAP Ticino Unia precisa infatti che il progetto non prevede attività di intermediazione con le aziende né l'inserimento professionale diretto. L'obiettivo è piuttosto quello di aiutare le persone a diventare più autonome nella ricerca di un impiego, valorizzando le competenze individuali e individuando strategie di candidatura mirate.