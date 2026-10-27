Cerchi lavoro? A Locarno tornano le consulenze gratuite di ECAP
L'iniziativa aiuta i partecipanti a valorizzare le proprie competenze e a prepararsi autonomamente al mercato del lavoro.
LOCARNO - Un aiuto concreto per chi è alla ricerca di un impiego, dalla preparazione del curriculum alla definizione di strategie per candidarsi in modo efficace. Giovedì 29 ottobre, dalle 14 alle 16, torna a Locarno Portinerie Lavoro, il progetto di ECAP Ticino Unia che offre consulenze gratuite e accessibili a chi cerca lavoro.
Lo sportello itinerante sarà ospitato allo Spazio ELLE, in Piazza Pedrazzini 12. Dopo il forte interesse registrato durante il precedente appuntamento locarnese, gli organizzatori avvertono che le consulenze saranno offerte in ordine di arrivo. In caso di particolare affluenza, potrebbe quindi non essere possibile soddisfare tutte le richieste nella stessa giornata.
Per usufruire al meglio del servizio, i partecipanti sono invitati a portare con sé il proprio curriculum vitae, eventuali lettere di motivazione e altri documenti utili, preferibilmente su chiavetta USB o computer portatile. In questo modo sarà possibile lavorare direttamente sui materiali di candidatura e ricevere indicazioni personalizzate.
Non si tratta di un servizio di collocamento. ECAP Ticino Unia precisa infatti che il progetto non prevede attività di intermediazione con le aziende né l'inserimento professionale diretto. L'obiettivo è piuttosto quello di aiutare le persone a diventare più autonome nella ricerca di un impiego, valorizzando le competenze individuali e individuando strategie di candidatura mirate.
Quello di Locarno sarà l'ultimo appuntamento prima della pausa per le festività di Ognissanti. Le attività riprenderanno giovedì 12 novembre presso il locale Ex Posta di Cugnasco.
Il progetto, avviato da poche settimane, ha già raccolto un interesse significativo, secondo gli organizzatori, confermando la necessità di servizi gratuiti e di prossimità per accompagnare chi cerca lavoro.