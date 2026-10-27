Due sì e due no, per i Verdi

BELLINZONA - Due sì e due no in vista delle votazioni federali del 29 novembre. Il Comitato dei Verdi del Ticino ha definito le proprie raccomandazioni: sostegno all'iniziativa sui fuochi d'artificio e all'aumento dell'IVA per finanziare la tredicesima AVS, bocciatura della modifica della legge sul materiale bellico e dell'iniziativa sull'imposizione fiscale dei coniugi.