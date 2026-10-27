«Niente nuove tasse fino al 2031», l'UDC sfida tutti

Una risposta entro il 30 novembre

I destinatari avranno tempo fino al 30 novembre per restituire la dichiarazione firmata oppure spiegare per iscritto le ragioni di un eventuale rifiuto. L'UDC ha già annunciato che renderà pubbliche tutte le risposte, così da permettere agli elettori di conoscere le posizioni dei singoli partiti prima delle elezioni cantonali del 2027. «Prima delle elezioni cantonali, i ticinesi hanno il diritto di sapere quali partiti si impegnano a non aumentare il carico fiscale e quali non intendono assumere questo impegno», si legge in una nota stampa.

Chi deciderà di non sottoscrivere il documento sarà invitato a motivare la propria scelta. L'obiettivo dichiarato dall'UDC è quello di chiarire, prima del voto, quali forze politiche siano disposte a escludere nuovi aumenti del carico fiscale.