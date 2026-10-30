«Me lo faresti un piccolo prestito?», ti scrive l'amico su WhatsApp (ma in realtà non è lui)

A scrivergli, però, non era il suo conoscente, ma dei truffatori che avevano preso il controllo dell'account. E, secondo la polizia tedesca, non si tratta di un caso isolato. L'inganno è venuto a galla quando è arrivata una seconda richiesta di denaro.

Insospettito, il 26enne ha telefonato al conoscente, che è caduto dalle nuvole: non aveva mai mandato quei messaggi né chiesto soldi. Il giovane ha sporto denuncia e le indagini sono in corso. Dietro la truffa, però, ci sarebbe una tecnica nota come "ghost pairing".