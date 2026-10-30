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Zurigo rinvia lo stop alle terapie per «guarire» dall'omosessualità

Il divieto era già pronto, ma i partiti borghesi hanno deciso di attendere una soluzione nazionale. La sinistra insorge: «Una tattica dilatoria».
Zurigo rinvia lo stop alle terapie per «guarire» dall'omosessualità
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Fonte Sda
di Redazione
Zurigo rinvia lo stop alle terapie per «guarire» dall'omosessualità
Il divieto era già pronto, ma i partiti borghesi hanno deciso di attendere una soluzione nazionale. La sinistra insorge: «Una tattica dilatoria».

ZURIGO - Il Cantone Zurigo per il momento non vieta le terapie di conversione per omosessuali. La direzione del Consiglio cantonale ha messo in sospeso la questione. I partiti di sinistra sono indignati.

In realtà, il divieto delle "terapie di riorientamento" nel Cantone Zurigo era già stato elaborato. La questione era prossima alla conclusione e sarebbe dovuta arrivare a breve in Parlamento. Ma ora la direzione ha sospeso la proposta.

Il motivo del rifiuto: all'interno della direzione non vi era accordo se Zurigo avesse bisogno di un proprio divieto o se non fosse sufficiente attendere il divieto nazionale. I rappresentanti borghesi hanno voluto attendere e hanno imposto la sospensione. Questa dura un anno, ma può essere prorogata.

«Frenato a porte chiuse»
I partiti di sinistra sono indignati. I Verdi hanno dichiarato in un comunicato di non avere «alcuna comprensione per la trasparente tattica dilatoria dei partiti conservatori». Senza la sospensione da parte della direzione, la questione sarebbe arrivata in Parlamento prima delle elezioni cantonali zurighesi dell'aprile 2027.

Per loro è chiaro che i borghesi vogliono evitare un dibattito e per questo hanno «frenato a porte chiuse» la questione. Anche per il Partito socialista (PS) la decisione è «incomprensibile e inaccettabile». In questo modo, secondo il PS un incarico ampiamente sostenuto dal Consiglio cantonale viene rinviato a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Stato era in realtà favorevole a un divieto. «Chi effettua o pubblicizza una tale terapia viene punito con una multa», si leggeva nella proposta del Consiglio di Stato, ora sospesa.

Già vietato in diversi cantoni
In diversi cantoni il divieto delle "terapie di riorientamento" è già in vigore, ad esempio in Vallese, a Neuchâtel e nel Canton Vaud. Altri, come il Canton Argovia o il Canton Lucerna, attendono - come ora anche Zurigo - una soluzione nazionale. Tuttavia, non è chiaro se e quando arriverà un divieto a livello nazionale.

Non si sa con quale frequenza vengano praticate terapie di conversione in Svizzera. Tuttavia, singoli casi arrivano regolarmente all'attenzione dell'opinione pubblica. Nel 2018 un medico omeopata nella Svizzera romanda aveva offerto di «guarire l'omosessualità». Nel 2020 uno psichiatra a Svitto si era proposto invece per tali "terapie".

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consiglio cantonale zurigoomosessualitàterapie di conversione
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