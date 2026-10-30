Zurigo rinvia lo stop alle terapie per «guarire» dall'omosessualità

Il motivo del rifiuto: all'interno della direzione non vi era accordo se Zurigo avesse bisogno di un proprio divieto o se non fosse sufficiente attendere il divieto nazionale. I rappresentanti borghesi hanno voluto attendere e hanno imposto la sospensione. Questa dura un anno, ma può essere prorogata.

«Frenato a porte chiuse»

I partiti di sinistra sono indignati. I Verdi hanno dichiarato in un comunicato di non avere «alcuna comprensione per la trasparente tattica dilatoria dei partiti conservatori». Senza la sospensione da parte della direzione, la questione sarebbe arrivata in Parlamento prima delle elezioni cantonali zurighesi dell'aprile 2027.