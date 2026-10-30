Oltre 6,5 milioni in campo per il 29 novembre

Per quanto attiene all'aumento dell'Iva, PS e Unione sindacale svizzera hanno dichiarato 581 mila franchi, mentre i contrari hanno investito quasi 1,1 milioni (il grosso di questa somma è stato dichiarato dal PLR, seguito a distanza dall'UDC).

Sull'altro tema alquanto divisivo, ossia la legge sulle armi, i favorevoli hanno dichiarato poco più di tre milioni, denaro messo a disposizione in particolare dall'Alleanza sicurezza svizzera e dall'associazione di categoria Swissmem che riunisce le aziende tecnologiche elvetiche (circa 1400 aziende, che impiegano complessivamente circa 170 mila persone).