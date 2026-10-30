Lo studio: «Non si fanno più figli perché mancano case»

Il fenomeno è evidente soprattutto tra i giovani: l'afflusso netto annuo dei 15-34enni da altri cantoni verso Zurigo si è dimezzato rispetto al periodo pre-pandemico, attestandosi a circa 2750 persone. Dal 2022 diminuisce inoltre la quota di giovani adulti che vivono da soli, in particolare a Zurigo, Svitto e Zugo.