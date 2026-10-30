Investito sulle strisce pedonali a Sion, muore un 93enne
L'incidente si è verificato mercoledì 28 ottobre, poco prima delle 16.
SION - Un pedone di 93 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in rue de Lausanne, a Sion.
L'incidente si è verificato mercoledì 28 ottobre, poco prima delle 16. Un'automobilista stava percorrendo rue de Lausanne in direzione della rotatoria all'incrocio con avenue du Petit-Chasseur quando, per ragioni che dovranno essere chiarite dall'inchiesta, il veicolo ha travolto l'uomo nei pressi della rotatoria.
Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale, i soccorritori dell'Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS 144), la Polizia regionale delle città del centro e il CSI di Sion.
Dopo le prime cure, il pedone è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Sion, dove è deceduto in serata a causa delle ferite riportate. La vittima era un cittadino svizzero.
Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze esatte dell'incidente.
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