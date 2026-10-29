Morges vieta gli ordigni pirotecnici durante Halloween
Gli incidenti dello scorso anno hanno portato le autorità cittadine ad applicare una stretta. A Ginevra la polizia è in allerta
MORGES - Gli incidenti a Morges, lo scorso anno ad Halloween, hanno lasciato il segno. Il ricordo dei colpi di mortaio contro l'Hôtel de police, così come altri eccessi negli ultimi anni nello stesso periodo, ha portato il Municipio a stringere la vite. L’uso di petardi, razzi e altri ordigni pirotecnici sarà vietato sul suolo pubblico di Morges a partire dalle 17 di questo venerdì, fino a domenica alle 8 del mattino.
«Che sia una festa per tutti»
In vista di Halloween, «non abbiamo scelto tra la prevenzione o il divieto: faremo entrambe le cose, in collaborazione con Police région Morges», ha dichiarato la sindaca Mélanie Wyss, giovedì a "La Matinale" (6h30) di RTS Première. La magistrata indica che sono state avviate campagne già alcune settimane fa, per ricordare che l’uso di ordigni pirotecnici può provocare disturbi e avere conseguenze dannose. «L’obiettivo è che sia una festa per tutti, compresi gli abitanti del centro città e il personale della polizia, che sarà presente nello spazio pubblico questo fine settimana.»
Da parte sua, la Città di Losanna rileva che l’uso pubblico di ordigni pirotecnici è comunque vietato sul suo territorio, ad eccezione del 1° agosto.
Polizia mobilitata a Ginevra
All’estremità del lago, dove le celebrazioni erano state movimentate lo scorso anno (video qui sotto) o ancora nel 2018, la polizia cantonale indica che non è stata emessa alcuna misura di divieto di ordigni pirotecnici. Tuttavia, le forze dell’ordine avvertono che presteranno «un’attenzione particolare» a questo fine settimana, «essendo il più mobili possibile, per rispondere alle eventuali esigenze». Per motivi di sicurezza, non hanno voluto dettagliare il loro dispositivo.