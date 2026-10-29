Morges vieta gli ordigni pirotecnici durante Halloween

«Che sia una festa per tutti»

In vista di Halloween, «non abbiamo scelto tra la prevenzione o il divieto: faremo entrambe le cose, in collaborazione con Police région Morges», ha dichiarato la sindaca Mélanie Wyss, giovedì a "La Matinale" (6h30) di RTS Première. La magistrata indica che sono state avviate campagne già alcune settimane fa, per ricordare che l’uso di ordigni pirotecnici può provocare disturbi e avere conseguenze dannose. «L’obiettivo è che sia una festa per tutti, compresi gli abitanti del centro città e il personale della polizia, che sarà presente nello spazio pubblico questo fine settimana.»