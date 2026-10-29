Catena della solidarietà: finora raccolti 1,6 milioni per il Sudan

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha dato il via all'iniziativa dai canali dell'SSR. «Non possiamo porre fine a questa guerra con una donazione», ha affermato. «Ma con il nostro aiuto possiamo salvare vite umane, alleviare la fame e ridare alle persone una prospettiva per il futuro.» Diversi programmi completano la mobilitazione odierna, per raccontare la situazione umanitaria e l'aiuto fornito sul posto.

Dopo oltre tre anni di conflitto il Paese africano sta vivendo una delle peggiori crisi umanitarie mondiali. Oltre alla crisi alimentare e al rischio di carestia, la situazione è peggiorata dalla siccità provocata da El Niño. Circa 20 milioni di persone sono sottonutrite ma le organizzazioni umanitarie non hanno mezzi sufficienti per rimediare.