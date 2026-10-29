Catena della solidarietà: finora raccolti 1,6 milioni per il Sudan
Si potrà donare fino alle 23
GINEVRA - La Catena della solidarietà dedica oggi una giornata di raccolta fondi nazionale in favore delle persone colpite dalla guerra e dalla fame in Sudan. Fino alle 18 sono stati raccolti 1,6 milioni di franchi.
Le donazioni possono essere effettuate fino alle 23.00 via telefono (al numero gratuito 0800 87 07 07), online (catena-della-solidarieta.ch/) o presso un ufficio postale.
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha dato il via all'iniziativa dai canali dell'SSR. «Non possiamo porre fine a questa guerra con una donazione», ha affermato. «Ma con il nostro aiuto possiamo salvare vite umane, alleviare la fame e ridare alle persone una prospettiva per il futuro.» Diversi programmi completano la mobilitazione odierna, per raccontare la situazione umanitaria e l'aiuto fornito sul posto.
Dopo oltre tre anni di conflitto il Paese africano sta vivendo una delle peggiori crisi umanitarie mondiali. Oltre alla crisi alimentare e al rischio di carestia, la situazione è peggiorata dalla siccità provocata da El Niño. Circa 20 milioni di persone sono sottonutrite ma le organizzazioni umanitarie non hanno mezzi sufficienti per rimediare.
La Catena della solidarietà sostiene la popolazione colpita e finanzia progetti di associazioni svizzere in Sudan, Ciad e Sudan del Sud.