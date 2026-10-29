Cassis in Corea del Nord: «Dialogo essenziale per la pace e la stabilità»

Riapertura dell'Ufficio diplomatico svizzero a Pyongyang

Il DFAE ripristina una presenza diplomatica permanente nella RPDC con la riapertura del proprio ufficio a Pyongyang, operativo dal 19 ottobre 2026. Questo ufficio consentirà di rafforzare i contatti diretti e sostenere il dialogo politico con le autorità del Paese. L’ufficio fa capo all’Ambasciata di Svizzera a Pechino, che rimane responsabile delle relazioni diplomatiche e consolari con la RPDC.

In occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’ufficio, il 30 ottobre, Ignazio Cassis terrà colloqui politici con le autorità nordcoreane che verteranno in particolare sulla ripresa delle consultazioni bilaterali tra il DFAE e il Ministero degli affari esteri della RPDC, sulla situazione della sicurezza nella penisola e sulla geopolitica mondiale.