Cassis in Corea del Nord: «Dialogo essenziale per la pace e la stabilità»
La Svizzera riapre un ufficio diplomatico a Pyongyang per consolidare i contatti diretti e favorire consultazioni bilaterali.
PYONGYANG - «Un nuovo capitolo ».
Il consigliere federale ticinese Ignazio Cassis ha celebrato sul proprio account X la riapertura ufficiale di un ufficio diplomatico svizzero nella capitale della Corea del Nord, Pyongyang. «Un passo concreto verso il rafforzamento del dialogo diretto con la #RPDC».
Arrived in #Pyongyang 🇰🇵 #Switzerland will open a diplomatic office to maintain direct contact with the DPRK from Pyongyang and support our #GoodOffices. #Dialogue remains essential for peace and stability in the region. https://t.co/L8VK6xBmgi— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 29, 2026
Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) terrà anche colloqui politici con le autorità della RPDC.
Proseguirà poi il suo viaggio a Seul, dove incontrerà rappresentanti delle autorità della Repubblica di Corea. Questa visita è in linea con l’impegno di lunga data della Svizzera a favore della pace nella penisola coreana.
Riapertura dell'Ufficio diplomatico svizzero a Pyongyang
Il DFAE ripristina una presenza diplomatica permanente nella RPDC con la riapertura del proprio ufficio a Pyongyang, operativo dal 19 ottobre 2026. Questo ufficio consentirà di rafforzare i contatti diretti e sostenere il dialogo politico con le autorità del Paese. L’ufficio fa capo all’Ambasciata di Svizzera a Pechino, che rimane responsabile delle relazioni diplomatiche e consolari con la RPDC.
In occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’ufficio, il 30 ottobre, Ignazio Cassis terrà colloqui politici con le autorità nordcoreane che verteranno in particolare sulla ripresa delle consultazioni bilaterali tra il DFAE e il Ministero degli affari esteri della RPDC, sulla situazione della sicurezza nella penisola e sulla geopolitica mondiale.