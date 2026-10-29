Attraversa i binari e viene investita dal tram: morta una donna

Stando alla ricostruzione della Polizia cittadina di Zurigo, il corpo senza vita è stato recuperato dai pompieri. L’identità della vittima è ancora in fase di accertamento.

La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio della Procura e della Polizia cittadina di Zurigo. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del Servizio tecnico incidenti della polizia e dell’Istituto forense di Zurigo. Per le persone che hanno assistito alla scena è stato attivato un Care Team, incaricato di fornire sostegno psicologico.