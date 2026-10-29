Attraversa i binari e viene investita dal tram: morta una donna
Per lei non c'è stato nulla da fare: la sua identità è ancora in fase di accertamento
Per lei non c'è stato nulla da fare: la sua identità è ancora in fase di accertamento
ZURIGO - Stava attraversando i binari del tram davanti alla fermata «Platte», a Zurigo, quando è stata investita da un convoglio in arrivo ed è rimasta incastrata sotto il veicolo. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, sulla Gloriastrasse, dove un tram Cobra della linea 8 stava viaggiando in direzione dello Zoo. Per la donna non c’è stato nulla da fare.
Stando alla ricostruzione della Polizia cittadina di Zurigo, il corpo senza vita è stato recuperato dai pompieri. L’identità della vittima è ancora in fase di accertamento.
La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio della Procura e della Polizia cittadina di Zurigo. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del Servizio tecnico incidenti della polizia e dell’Istituto forense di Zurigo. Per le persone che hanno assistito alla scena è stato attivato un Care Team, incaricato di fornire sostegno psicologico.
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