Clima, oltre 30 nuovi strumenti per preparare la Svizzera ai rischi futuri

Le conseguenze del riscaldamento sono già evidenti in Svizzera. L’estate record del 2026, segnata da diverse ondate di caldo, primati di temperatura e una marcata siccità, ha mostrato come gli effetti possano interessare contemporaneamente più settori. L’abbassamento dei livelli di fiumi e laghi e le temperature elevate hanno avuto ripercussioni sulle acque e sulla navigazione, mentre l’agricoltura e i boschi hanno risentito della siccità. La canicola ha inoltre messo a dura prova persone e animali.