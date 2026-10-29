Molecular Partners taglia metà dell'organico, via 55 impieghi
L'azienda svizzera si riorganizza per concentrarsi sui radiofarmaci contro il cancro, con una strategia che prevede risparmi significativi dal secondo semestre 2027.
ZURIGO - L'azienda biotecnologica Molecular Partners punta a ridurre i costi: ridurrà di quasi la metà l'organico, con il taglio di 55 posti di lavoro. La ristrutturazione dovrebbe essere completata entro il secondo trimestre del 2027, mentre i risparmi completi sono attesi a partire dall'inizio del secondo semestre dello stesso anno, ha indicato oggi la società zurighese in occasione della presentazione dei risultati trimestrali.
Concretamente l'azienda procederà a una riorganizzazione strategica: si concentrerà maggiormente sullo sviluppo di radiofarmaci mirati per il trattamento del cancro. Gli altri ambiti di ricerca, in particolare le immunoterapie sperimentali, dovrebbero essere portati avanti soprattutto attraverso spin-off.
Il CEO Patrick Amstutz si è rammaricato per le conseguenze sulle maestranze. "A livello personale ovviamente non è piacevole, ma credo che sia la decisione giusta", osserva il manager interpellato dall'agenzia Awp. Molti investitori sostengono il nuovo orientamento, ha aggiunto.
Al centro della nuova strategia figura l'MP0712, un principio attivo sperimentale destinato al trattamento di alcuni tipi di tumore, in particolare una forma aggressiva di cancro al polmone. Molecular Partners punta sui cosiddetti Radio-DARPins: piccole proteine appositamente sviluppate per trasportare in modo mirato sostanze radioattive alle cellule tumorali e combatterle. L'MP0712 è sviluppato insieme al partner francese Orano Med ed è attualmente testato sui pazienti negli Stati Uniti.
Secondo l'azienda, i primi risultati sulla tollerabilità sono promettenti. Ulteriori dati sulla sicurezza sono attesi per dicembre, mentre i primi riscontri sull'efficacia dovrebbero arrivare nel 2027. Molecular Partners sta inoltre lavorando ad altri tre principi attivi, che si trovano in diverse fasi precoci di sviluppo.
Sul piano finanziario, al 30 settembre 2026 il gruppo disponeva di liquidità per 57,5 milioni di franchi. Per il 2026 la società prevede spese operative comprese tra 50 e 55 milioni: sulla base della pianificazione attuale, la liquidità disponibile dovrebbe bastare a finanziare l'attività e gli investimenti sino alla parte finale del 2027. La previsione resta tuttavia accompagnata da incertezze: i costi della riduzione dell'organico non sono ancora stati quantificati e i risparmi completi diventeranno effettivi solo nel 2027.
Alla borsa di Zurigo l'azione Molecular Partners veniva scambiata ieri a circa 3 franchi. Dall'inizio di gennaio ha perso il 12%. Nel 2022 il titolo veniva scambiato a 28 franchi.
Fondata nel 2004 da ricercatori dell'Università di Zurigo, Molecular Patners ha sede a Schlieren (ZH) e uffici anche a Concord (Usa), nel Massachusetts.