Molecular Partners taglia metà dell'organico, via 55 impieghi

Il CEO Patrick Amstutz si è rammaricato per le conseguenze sulle maestranze. "A livello personale ovviamente non è piacevole, ma credo che sia la decisione giusta", osserva il manager interpellato dall'agenzia Awp. Molti investitori sostengono il nuovo orientamento, ha aggiunto.

Al centro della nuova strategia figura l'MP0712, un principio attivo sperimentale destinato al trattamento di alcuni tipi di tumore, in particolare una forma aggressiva di cancro al polmone. Molecular Partners punta sui cosiddetti Radio-DARPins: piccole proteine appositamente sviluppate per trasportare in modo mirato sostanze radioattive alle cellule tumorali e combatterle. L'MP0712 è sviluppato insieme al partner francese Orano Med ed è attualmente testato sui pazienti negli Stati Uniti.