Fondazione Barry, sono nati 11 cuccioli di San Bernardo
Un doppio lieto evento per la fondazione di Martigny in questo inizio di autunno. I piccoli saranno presentati al pubblico agli inizi di novembre
Un doppio lieto evento per la fondazione di Martigny in questo inizio di autunno. I piccoli saranno presentati al pubblico agli inizi di novembre
MARTIGNY - Undici cuccioli di San Bernardo sono nati durante un doppio lieto evento questo autunno alla Fondazione Barry di Martigny (VS). I piccoli saranno presentati al pubblico prossimamente.
Il 23 settembre, Scully du Grand St. Bernard ha dato alla luce la sua prima cucciolata, composta da due maschi e sei femmine. Avendo recentemente completato un intero ciclo dell'alfabeto, hanno tutti ricevuto nomi con la lettera A, spiega la fondazione in una nota odierna.
Successivamente, il 13 ottobre, è stata Finesse du Grand St. Bernard a partorire. I tre piccoli sono dei maschi e sono stati loro assegnati nomi che iniziano con la B. Per la mamma si tratta della terza gestazione, "un evento piuttosto raro all'interno della fondazione", prosegue il comunicato.
Dal 4 novembre i visitatori potranno ammirare gli otto cuccioli di Scully durante i loro primi passi nel parco. Dall'inizio di dicembre e fino a Natale sarà invece la volta dei tre nuovi nati di Finesse.