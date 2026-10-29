Ghiacciaio "in marcia", radar puntati sul Weisshorn

«La massa di ghiaccio potenzialmente instabile, inizialmente stimata a circa 500'000 metri cubi, si è progressivamente ridotta nel corso degli ultimi mesi a causa di varie cadute di blocchi di ghiaccio. Il suo volume è attualmente stimato tra i 250'000 e i 300'000 metri cubi», precisa Pascal Stoebener, capo della sezione valanghe, pericoli glaciali e opere di protezione presso il Servizio vallesano per i pericoli naturali (SDANA).